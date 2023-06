POIRIER, Michel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 24 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Poirier, conjoint de dame Nicole Boucher. Il était le fils de feu monsieur Eugène Poirier et de feu dame Marie-Jeanne Vigeant. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h00 à 11h00.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre sa conjointe Nicole, il laisse dans le deuil ses enfants : Sophie (Éric Morasse) et Martin (Julie Thomassin); la mère de ses enfants Louise Borduas; ses petits-enfants : Coralie et Philippe, les enfants du conjoint de Sophie : Jean-Christophe et Frédérick; les enfants de sa conjointe : Martine Picard (Jean-François Perron) et Karine Picard (Patrick Plamondon); les petits-enfants de sa conjointe : Cédrick, Rébecca, Alexis, Kamyra et Milan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boucher; son grand ami Raymond Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des pompiers et des intervenants lors de l'incendie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4 418-525-4385) www.fondationduchudequebec.org