LESAGE, Marie-Claire



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 22 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Marie-Claire Lesage, fille de feu madame Lucienne Bertrand et de feu monsieur Arthur Lesage. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière de Pont-Rouge. Elle laisse dans le deuil sa sœur Gaétane (Réjean St-Pierre), ses neveux Stéphane et Jonathan, ainsi que d'autres membres de la parenté et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, son frère Gaétan, ses sœurs Mariette et Lise. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel du 3e étage Côté fleuve des Jardins du Haut St-Laurent pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO. Site Web : https://fondationcervo.com/ Des formulaires seront disponibles sur place.