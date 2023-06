MÉTIVIER DESROCHES, Jeannette



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 12 mai 2023, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannette Métivier, épouse de feu monsieur Roger Desroches, fille de feu madame Jeanne Cloutier et de feu monsieur Godfroy Métivier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Alain Marcotte) et Steve (Sandra Penney); ses petits-enfants : Éric, Patrick (Jessica Ratté-Daigle) et Anthony (Soraya Lafrenière); son petit-fils par alliance Dominique Marcotte (Sandra Boutin); son arrière-petite-fille Rose; ses sœurs : Louisette (feu Paul-Henri Lacroix), Murielle (feu Gérard Boyte) et Jeanne (feu René Cyr); son frère Conrad, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et soeurs : Alfred (feu Julienne Dompierre), Jean-Claude (Paquerette Lalancette), Jean-Marie, Jean-Paul (Gaétane Bernier), Pierrette (feu Michel LeMay) et Aline. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins et attentions, ainsi que Émilienne Fortin sa grande amie qui l'a aidée dans ses derniers moments.