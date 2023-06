«À toi qui sais tout»

Personne d’une autre époque, que les années ont assagie et mûrie, la compétition et le prestige ne t’obsèdent. Maintes fois tu avais tenté, mais aujourd’hui enfin, tu as ralenti ton rythme. Et dans cette cadence entre l’effort et la réussite, tu t’es tellement embellie, à la manière de l’arbre sous le soleil et la pluie au temps des moissons.

Toi vers qui, avec la confiance de l’enfant, je me confie dans mes joies et mes peines, pour après coup vivre de ta tendresse et de ta compassion. Mon dieu qu’il en faut des hauts et des bas pour atteindre l’horizon où tu es ! Ton amitié et ta fidélité, je les ai si souvent ressenties, toutes deux imprégnées d’une foi profonde discrètement diffusée. Toujours tu es là sans t’agiter, regardant sans juger. Comme il s’étire le temps d’acquérir ta sagesse.

Et si un jour je suis atteint par un de tes rayons, à un âge où je serai moi aussi d’un autre temps, je me retrouverai dans ta trace qui me servira de guide, et je penserai à toi au temps de jadis, quand tu m’enseignais en me permettant de puiser en toi. Oui je me souviendrai de toi par ton sillage.

Toujours tu seras présente en moi pour aider les autres qui, au hasard de ma route, solliciteront aussi ce partage. Je t’aime, personne d’un autre temps. Et aujourd’hui je t’écris un gros merci du fond du cœur.

Roméo Boivin

J’espère que les personnes à qui vous vous adressez seront sensibles à votre bienveillance. Je signale que demain on remontera encore dans le temps grâce à vous et à la sympathique lettre que Thérèse Coulombe vous écrivait le 19 décembre 1988. Cette femme avec qui vous avez entretenu une relation épistolaire suivie pendant 14 ans est née en 1900 et morte en 1997. Votre échange de 244 lettres, vous l’avez fait relier en trois volumes après son décès.