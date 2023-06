LEFEBVRE, Hélène



".Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 25 mai 2023, à l'âge de 68 ans et 6 mois, est décédée madame Hélène Lefebvre, fille de feu monsieur Paul-Émile Lefebvre et de feu madame Marguerite Ruel. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h au centre commémoratifL'inhumation se fera, ensuite, au cimetière de La Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Hélène laisse dans le deuil son fils Mathieu Bujold; ses frères: Jacques (Madeleine Beaudoin) et Jean (Nathalie Béland); ses sœurs: Lucie (feu Richard Bujold) et Céline. Elle laisse également dans le deuil son oncle et ses tantes, tout particulièrement, sa marraine Jacqueline, ses cousins, cousines, neveux, nièces, amis et les membres du personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement, les bons soins prodigués pendant ces seize années ainsi que tout l'amour transmis. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diavie, 979 de Bourgogne, local 180, Québec, QC, G1W 2L4 https://diavie.org/faire-un-don/ (pour mieux vivre avec le diabète) ou par un don à la fondation Pause-Bonheur à l'attention des loisirs du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, 2135 rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, QC, G1C 1Z2.