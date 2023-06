CÔTÉ, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mai 2023 est décédé à l'âge de 77 ans monsieur Benoit Côté, époux de Diane Boutin. Il était le fils de feu Florent Côté et de feu Annette Bolduc. Il demeurait à Saint-Gilles. La famille vous accueillera:le vendredi 9 juin 2023 de 12 h à 15 h 15.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nadine (Eric Bilodeau), Julie (Nick Beaudoin), Sandra (Francis Jolicoeur); ses petits-enfants: Nathan, Eliot et Benjamin Bilodeau, feu Coralie, Eva et Félix Beaudoin, Enrick et Mélina Jolicoeur; ses frères et sœurs Côté: feu Eloi, Tharcyle (Jean-Guy Couture), Gaetan (Denise Boucher), Alma, Lysette, Lucie, Gertrude (Ed Campbell) et feu Jocelyn; ses beaux-frères et belles-sœurs Boutin: feu Jean-Guy (Nicole Villeneuve), Lise, Rose-Hélène (André Vachon), Aline (André Larose), Gaetan (Pauline Châtigny), feu Rénald (feu Hélène Roy), Francine, feu Mario, Alain (Lucie Turmel), Patrice, Claude, Marthe (Patrice Couture), Martine (Denis Giguère) et Linda (Guy Tassé). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalacheshttps://www.fondationcrdp-ca.com/ seraient appréciés. La direction des funérailles est confiée à la