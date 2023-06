Attaque au couteau en France: au moins sept blessés dont six enfants en bas âge, un homme interpellé

Au moins sept personnes dont six enfants en bas âge ont été blessées jeudi matin dans un parc d'Annecy, en France, par un homme armé d'un couteau et qui a été interpellé par la police, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source proche du dossier.

L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9H45 (3H45 heure du Québec) à des enfants âgés d'environ trois ans qui étaient dans un parc près du lac d'Annecy. Trois des victimes ont un pronostic vital engagé, a-t-on ajouté de source proche du dossier.

Selon l'identité déclarée par l'agresseur, il est de nationalité syrienne, demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers, a-t-on appris de source policière.

Aussitôt, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a posté un tweet: «Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. L'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre».

Députés et membres du gouvernement ont observé jeudi une minute de silence à l'Assemblée nationale après cette attaque.

La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence «pour eux, pour leurs familles», après cette «attaque gravissime».

La première ministre Elisabeth Borne va se rendre sur place, a annoncé Matignon à l'AFP.