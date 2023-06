BAILLY, Cécile



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Cécile Bailly, épouse de feu monsieur Philippe Bailly, fille de feu monsieur Joseph Théophile Giroux et de feu dame Marie Fortin. Originaire de Montmorency, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal, sa sœur Jeannine (feu Julien Langevin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle était également la sœur de Yvette, Louis-Philippe, Roger (feu Mariette Delisle), Patricie (feu Lucien Faucher) et Mariette, tous décédés.La famille vous accueillera à compter de 12h00 pour recevoir vos condoléances. Les cendres de Mme Bailly seront déposées par la suite au cimetière Saint-Grégoire de Montmorency.Madame Bailly a été confiée à