L'HÉBREUX, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2023, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Michel L'Hébreux, époux de madame Nicole Goulet. Il était le fils de feu Laval L'Hébreux et de feu Madeleine Paquet. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Josée (Éric Tremblay), Marie-Pierre et Pascale (Luc Grenier); ses petits-enfants : Nicolas Genest, Pierre-Olivier Genest, Marc-Antoine Tremblay, Thomas Tremblay, Frédérique Grenier, Louis-Philippe Grenier et Anne-Florence Grenier; ses sœurs : Lise (feu Jean-Claude Laplante), Hélène (Gilles Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet : Raynald (Louise Tanguay), Jocelyne (Guy Trudelle), France (Gaétan Laberge), Hélène (Gaétan Roy) et Sylvie (Alain Laperrière); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Michel L'Hébreux a œuvré comme enseignant pendant quelques années puis comme directeur d'école pendant 30 ans au sein de certaines écoles du Centre de services scolaire des Navigateurs. Il est l'auteur de sept livres dédiés à l'histoire du Pont de Québec et d'un livre sur l'histoire du Centre hospitalier Paul-Gilbert. Il a prononcé plus de 2000 conférences sur le sujet de l'histoire du Pont de Québec. M. L'Hébreux a été président-fondateur de la Société d'histoire de Saint-Romuald de 1992 à 2016. Il est également récipiendaire de plusieurs prix et distinctions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. La famille vous accueillera aule vendredi 9 juin 2023 de 19 h à 22 h, ainsi que le samedi 10 juin 2023 de 9 h à 11 h.