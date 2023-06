GOURDEAU, Pierrette



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 1 juin 2023 à l'âge de 80 ans, nous a quittés dame Pierrette Gourdeau, fille de feu monsieur Pierre Gourdeau et de feu dame Gertrude Tanguay. Elle demeurait à Boischatel et autrefois de Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, sous la direction desElle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles : Daniel (Marie-Josée Jacques), Michel (Josée Poulin) et leur père Rosaire Tremblay; ses petits-enfants : Samuel, Olivier (Roxanne Sirois), Geneviève (Claude Landry), Marie-Ève (Kevin Maltais) et Roxanne; ses sœurs et ses beaux-frères : feu Huguette (Michel Fortin), Micheline (feu Gilles Monzerole), Diane (Jean-Claude Turner) et elle était la sœur de feu Jacques (feu Nicole Grenier). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel de la Résidence des Chutes et de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur accompagnement, leur soutien et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec), G1S 3G3, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal