BEAUDOIN MILETTE, Louise



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le12 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Louise Milette, épouse de monsieur Jean-Marie Beaudoin. Elle était la fille de feu Bertrand Milette et de feu Eugénie Blais. Elle demeurait à Honfleur, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Jean-Marie Beaudoin, ses enfants : Marc Beaudoin (Marie-Claude Côté) et Hélène Beaudoin (Dr Lucas Sideris). Elle était une grand-mère aimante de ses petits-enfants : Daphné-Gemma Sideris, Thomas Beaudoin, Yahni Sideris, Marianne Beaudoin, Sophia Sideris et Mélina Sideris. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : feu Gisèle (Patrick Bush), Cécile (Laurien Gagnon), Madeleine (feu Hervé Moreau), Denise (Rénald Côté) et Hélène (Aimé Dubé). De la famille Beaudoin, elle était la belle-sœur de : feu Louisette (Gilles Martineau), feu Pierre (Ghislaine Thivierge) et Aline (Eugène Aubé). Un merci spécial au personnel de l'Hôpital de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec), H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la