Banni pendant 10 ans d’une compagnie aérienne à cause de son nom

Un Anglais de 21 ans, qui a eu la malchance de porter le même nom et la même date de naissance qu’un jeune perturbateur, a eu la mauvaise surprise d’être banni par erreur d’une compagnie aérienne le jour même où il devait prendre un vol.

«J'étais dégoûté. Je n'arrivais pas à comprendre», a expliqué le jeune homme de Cheshire, près de Liverpool, en entrevue avec «The Mirror» samedi.

Kieran Harris, 21 ans, n’en croyait pas ses yeux en recevant un courriel, le 25 mai dernier, lui annonçant soudainement qu’il était banni de la compagnie aérienne EasyJet pour une période de 10 ans, en raison de ses supposés «comportements perturbateurs».

«Soyez avisé que de futurs essais pour réserver un vol mèneront à une augmentation de sa sanction», peut-on lire dans le courriel reçu quelques heures avant son vol et partagé par le média britannique.

Pas de veine: son homonyme, qui porterait également la même date de naissance et résiderait dans le même secteur, aurait écopé d’une peine de 12 semaines de prison en 2021 pour avoir eu «un comportement agressif et abusif» sur un vol.

«On a réservé le voyage il y a un mois, et on s’est même enregistrés en ligne il y a plus d’une semaine, donc ils ont eu amplement le temps de nous contacter», a-t-il déploré à «The Mirror».

Heureusement, le jeune homme serait parvenu à prendre son vol in extremis après avoir passé la journée à tenter de prouver son identité auprès de la compagnie qui s’est éventuellement rendue compte de son erreur et s’est excusée.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en mai dernier, Kieran Harris aurait encore une fois été mélangé au moment où la police aurait fait irruption dans sa chambre au petit matin, avant de réaliser, à leur tour, qu’ils n’avaient pas la bonne personne.

«Il lui ont expliqué que quelqu’un avec le même nom et la même date de fête, qui habite aussi dans le nord-ouest, avait commis un crime [...] Ils ont dit que les informations qu’ils avaient reçues les avaient conduits jusqu’à chez lui. C’était vraiment effrayant: assez traumatisant», a relaté de son côté sa mère, Sheena Harris.

Le jeune homme considérait changer de nom, en plus de se tourner vers des avocats afin d’obtenir des conseils juridiques.