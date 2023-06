GOSSELIN, Jean-Yves



Au CHSLD de Saint-Anselme, est décédé le 19 mai 2023, à l'âge de78 ans et 10 mois monsieur Jean-Yves Gosselin. Il était le fils de feu Marie-Laure Roy et de feu Émile Gosselin. Natif de Saint-Henri de Lévis, il résidait plus récemment à Saint-Anselme. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresSuivra la mise en terre au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Fernande (feu Rolland Bussières), Marie-Paule, feu Charles-Auguste (feu Françoise Dallaire), feu Rolland (feu Elisabeth Boutin), Robert (Marguerite Grondin), Bernadette (feu Gérard Shink), Arthur (Hélène Ruel), Rosanne (Raymond Roy), feu Jeannette, Yvon ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Anselme et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins accordés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don adressé à la Fondation québécoise du cancer. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.