MILLER, Françoise



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 11 mai 2023, à l'aube de ses de 82 ans, est décédée madame Françoise Miller, fille de feu madame Yvonne Girard et de feu monsieur Georges Miller. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles : Carole (Jean Pelletier) et Hélène; ses petits-enfants : Jonathan Pelletier (Stéphanie Gamache), Rémi et Amélie Bureau; ses arrière-petits-enfants : Léo, Alice, Béatrice et Constance; son frère Gérard (Huguette Asselin); sa filleule Caroline Turgeon, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, sa soeur Colette. La famille aimerait remercier le personnel de l'hôpital St-François D'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.Des formulaires seront disponibles sur place.