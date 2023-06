HARVEY - MÉNARD, Rolande



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 23 mai 2023, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée madame Rolande Harvey, épouse de feu monsieur Alfred Ménard. Elle était la fille de feu madame Julia Rochefort et de feu monsieur Léandre Harvey et elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 14 juin de 19h à 22h au centre commémoratifainsià compter de 13het sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame de Beauport, rue Wilbrod Robert, Québec. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Alain (feu Sylvie Rioux), Diane (Conrad Larose), Pierre (Gisane Gagné), Mario (Johanne Chenel ex-épouse et amie), Carole et Yves (France Légaré); ses petits-enfants: Marc-André, Frédéric, Marjolaine, Caroline, Élaine, Éric, Audrey, Laurence, Pascal, Anny, Sébastien, Alexandre et Gabriel, ses 27 arrière-petits-enfants; ses frères : Roger (feu Blanche-Rose Lajoie), André (Noëlla Côté) et Guy (Carmen Simard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, une grande amie qui a beaucoup veillée sur elle, Mme Yvette Thibault Parent ainsi que plusieurs ami(e)s et le personnel du Faubourg Giffard. Elle était également la mère de feu Raynald Ménard (Denise Bernier) ; la sœur de feu Marie-Anna (feu Cyrille Blouin), feu Jeannette (feu Jean-Baptiste Gendreau), feu Gérard (frère Mariste), feu Loretta (feu Georges Talbot), feu Jean-Paul (feu Gertrude Drouin), feu Madeleine (feu Paul Turgeon), feu Thérèse (Guy Breton). De la famille Ménard, elle était également la belle-sœur de: feu Thérèsa, feu Irène, feu Louise (feu Armand Decelles), feu Jeannine (feu Yvan Gagnon), feu Jean-Paul (feu Bella Clavet), feu Roland (Ti-Rouge) (feu Marie Bourget). Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans (Maizerets) ainsi qu'au personnel infirmier, préposées et bénévoles du Centre Hospitalier St-Augustin, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com