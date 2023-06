LALIBERTÉ, Noël



À son domicile, le 3 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Noël Laliberté, époux de dame Charlotte Béland. Il était le fils de feu dame Laura Wagner et de feu monsieur Ulric Laliberté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 14 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Charlotte; ses enfants : Lucie et Chantal (Jonty Parker-Jervis); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Béland : Raymonde (feu Guy Asselin), Mariette (Gaston Nadeau), Marielle (feu Yvan St-Pierre), Carolle (Ronald Leblond) et Mariette Asselin (feu André Béland) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs ainsi que ses belles-soeurs et ses beaux-frères qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme communautaire de votre choix.