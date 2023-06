GARNEAU, Martin



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 mai 2023, à l'âge de 53 ans et 10 mois, est décédé monsieur Martin Garneau, époux de madame Cindy Émond et fils de madame Liliane Garneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h 30 à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée par la suite. Il laisse dans le deuil son épouse Cindy Émond, ses enfants : Dylan et Laurry; sa mère Lilianne Garneau; les membres des familles Garneau et Émond ainsi que ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des fondations suivantes à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, courriel :fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.caSociété canadienne du cancer1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.caDes formulaires seront disponibles sur place.