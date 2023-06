PLANTE, Cécile Martel



Au CHUL, le 14 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Cécile Martel, épouse de monsieur Raymond Plante. Elle était la fille de feu dame Desneiges Falardeau et de feu monsieur Jules Martel. Elle demeurait à Loretteville, Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son époux Raymond ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Claude, feu Denise (feu Gaston Duchesneau), feu Sœur Pauline, Jeanne, Luc (Diane Brousseau), Jean-Louis (Diane Bédard) et feu Yvon (ex-conjointe Jacqueline Picard). Elle était la belle-sœur de Gisèle (Armand Lévesque), feu Rollande (Marcel Renaud), Gilles (Patricia Savard), Yvan (Carole Gingras), Noëlla (feu James Murray) et Monique (Paul-André Gingras). La famille désire remercier le personnel de la Résidence La Contemporaine pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com