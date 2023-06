GAUTHIER, Louise Grenier



Au centre Robert-Gifford, le 25 avril 2023, à l'âge de 80 ans est décédée madame Louise Grenier, épouse de monsieur Robert Gauthier, fille de feu monsieur Armand Grenier et de feu dame Alma Pelchat. Elle demeurait à Beauport. Elle laisse dans le deuil son tendre époux Robert Gauthier; ses enfants : Jacques et Nathalie (Michel Simard); ses petits-enfants : Roxane, (Marc-André), Arianne (Keven), Sabrina et Rose; ses arrière-petits-enfants : Flavie, Mya et Romy; ses sœurs : Diane (feu Michel Boily) et Françoise (Allen Dawson); sa belle-famille Gauthier : Monique (Claude), Jacqueline (feu André) et Lise (Occida Leblanc), neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Madame Grenier est allée rejoindre son fils Christian, ses frères : Richard (Thérèse Dufour) et Paulo (Louisette Berthelot) qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 16h30, àMadame Grenier sera rapportée à son dernier repos au cimetière Saint-Thomas-de-Villeneuve. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du centre Robert-Giffard pour les bons soins prodigués à madame Grenier.