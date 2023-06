TESSIER, Marc-André



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 21 mai 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Marc-André Tessier, époux de feu madame Claire Piché et fils de feu monsieur Jean-Baptiste Tessier et de feu madame Emilida Plamondon. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Tessier laisse dans le deuil ses enfants: Dominic (Katia Morasse) et Marie-Noël (Carl Bernard); ses petits-enfants: Étienne et Francis Tessier, Julie-Catherine, Antoine et Alex Bernard; ses frères et soeurs de la famille Tessier: Lorraine (feu Jacques Petit), Jacques-Yvon (Denise Petit) et Yves (Francine Lapierre); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Piché: feu Michel (Françoise Beaupré), feu Lise (feu Benoit Paquet), Richard (Jacqueline Gauthier), Charlotte (Jean-Guy Cantin), Ginette (feu Paulin Genois), Suzanne (feu Serge Darveau), Mireille (René Pagé), Gaston (Hélène Papillon) et François (France Vadeboncoeur) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à l'équipe de l'urgence de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 11h.Par la suite, l'urne sera déposée au columbarium de la résidence funéraire. Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 10 juin à 11h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet voir la cérémonie. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation Santé Portneuf https://www.santeportneuf.ca/