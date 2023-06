BEAUBIEN, Denise



Au Centre d'Hébergement Sacré-Cœur, le 6 mai 2023, est décédée dame Denise Beaubien, fille de feu Bruno Beaubien et de feu Valentine Jacob. Elle a été l'épouse de feu Dr Marcel Bilodeau en premières noces et de feu Aurel Meunier en secondes noces.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane Bilodeau (Richard Maun), Michel Bilodeau (Maryse Bourassa) et Bernard Bilodeau (Josée Picard); ses petits-enfants, Sarah Lauzier Bilodeau (Baramy Xayaseng), Gabriel Roy-Bilodeau (Kim Turbide), Alice Roy-Bilodeau, Derek Plante et Dylan Plante, et son arrière-petit-fils, Nathan Xayaseng Lauzier. Elle était la sœur de feu Yolande, feu Jean (feu Madeline Baxendale), feu René (feu Pauline St-Louis), Louisette (feu Robert Lemieux), feu Raymond (feu Clairette Rivard), feu Pierre (feu Yvette Maheux) Robert (Gemma Paradis), feu Marcel (feu Lucille Grenier) et feu Mireille (Norman Konrad). Du côté de la famille Meunier, elle était la belle-sœur de feu Charles, feu Françoise (feu Christian Gagné), Noëlla (Laurier Péladeau), feu Gisèle (feu Albert), feu Paul (Diane Martin) et Jocelyne (Serge Desjardins). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, de même que son amie de longue date, Louise B. Girardeau.La famille recevra les condoléances avant la cérémonie, soit de 12 h à 14 h. La famille tient particulièrement à remercier les employés du Centre d'Hébergement Sacré-Coeur pour leur dévouement et les soins apportés au cours des dernières années. Veuillez respecter sa mémoire par des messes et des prières.