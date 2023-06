DUFOUR, Claudette



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 23 mars 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Claudette Dufour. Née à l'Isle-aux-Coudres, le 5 mars 1946, elle était la fille de feu dame Maville Boudreault et de feu monsieur Élie Dufour. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10h. Madame Dufour laisse dans le deuil ses fils : Michaël, David (Yulia Eleseeva), Stéphane, Stive et leur père Pierre Mooney; son petit-fils Alexandre Mooney (Audrey Bélisle); son arrière-petit-fils Zack Mooney; son ami de cœur Raymond Roger, son fils Pascal Roger (Janic Paradis) et son petit-fils Raphaël Roger (Ariane Fyfe) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Téléphone : (418) 687-6084.