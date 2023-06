[PHOTOS] Chalet rasé par les feux de forêt: «C’est une partie de nous qui est partie en fumée»

Pour un père de famille du Lac-Saint-Jean, les photos de son chalet ravagé par un incendie de forêt représentent plus de 30 ans de souvenirs familiaux partis en fumée, mais surtout l’arrêt brutal du nouveau chapitre qu’il avait commencé à y écrire avec sa conjointe et ses deux fils.

Déclenché le jeudi 1er juin, le feu a rapidement progressé avant de raser totalement le chalet de Jean-Claude Paquet, situé un peu plus au nord de Notre-Dame-de-Lorette.

«Le samedi en après-midi, j’ai reçu des photos de gens qui étaient restés dans le secteur et c’était presque assuré que mon chalet allait y passer. Quand j’ai reçu les autres photos le dimanche, c’est là que j’ai vu que le mal était fait», souligne celui qui réside à Albanel.

«Ça a été tout un choc»

Le chalet était dans la famille de Jean-Claude Paquet depuis plus de 30 ans et l’homme l’avait racheté à des proches il y a un an.

Cela ne se résume donc pas qu’à la perte d’un simple chalet pour lui. C’est également de nombreux souvenirs, dont ceux de plusieurs Noëls en famille dans ce qu’il appelle affectueusement son «petit coin de paradis», qui s’envolent en fumée.

«Je vais toujours me rappeler que quand j’étais adolescent, je finissais l’école le vendredi après-midi et je montais en VTT pour la chasse ou pour aller rejoindre mon oncle et ma tante», raconte-t-il avec un brin de nostalgie.

Mais les plus beaux souvenirs, ce sont ceux qu’il y a bâtis avec ses propres enfants dans les dernières années. Ce sont ces images qui sont plus fortes que tout.

«On créait tellement de beaux moments en famille avec ma conjointe et mes deux garçons de 3 et 5 ans», lance-t-il, encore bouleversé.

Tout un casse-tête

Jean-Claude Paquet a toutefois bien l’intention de rebâtir un chalet afin de continuer la tradition avec sa conjointe, Cindy, et ses fils, Léo et Charles. Cela ne se fera toutefois pas de sitôt puisque des feux sont encore actifs dans ce secteur.

«Je dois contacter les assurances et j’ai aussi contacté la MRC pour savoir ce qui allait advenir des débris. Ce n’est pas dans leur priorité pour l’instant puisque des feux sont encore actifs», explique-t-il en parlant du long processus qui débutera sous peu.

Même s’il sait qu’il aura beaucoup d’aide afin de reconstruire un nouveau coin de paradis, il souligne que cela ne sera pas de tout repos. Il prévoit d’ailleurs aller constater l’ampleur de dégâts au cours de la fin de semaine.

«Ma conjointe et moi, on appréhende ça un peu, mais ça va être un deuil parce qu’en réalité, c’est une partie de nous qui est partie en fumée», conclut tristement Jean-Claude Paquet.