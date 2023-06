Changements climatiques: nous n’avons encore rien vu

Certains espéraient que les changements climatiques les plus significatifs se produiraient vers 2050. Mais non, ils commencent à se manifester dès maintenant.

En France, le Centre National de Recherche Scientifique vient de tirer la sonnette d’alarme. Les changements seront deux fois pires qu’anticipés.

Au Québec, nos forêts brûlent. Des villes entières sont menacées d’être ravagées par les incendies.

Et encore, ici nous avons de la chance. Dès 2030, le monde pourrait compter 2 milliards de réfugiés climatiques. Deux milliards de personnes qui devront quitter leur coin de terre parce que celui-ci ne sera plus habitable par des humains, parce que trop chaud ou trop aride.

Vous n’avez pas aimé l’épisode du chemin Roxham? Préparez-vous, le nombre de réfugiés va monter en flèche.

Et non, nous ne pourrons pas accueillir beaucoup plus de réfugiés. La crise du logement ou de la santé montrent que nos ressources commencent déjà à être dangereusement distendues. L’exemple à ne pas suivre se trouve dans des villes américaines plus au sud, comme à San Francisco.

Nous devons d’abord penser à nous-même, puis aider dans la mesure de nos moyens ceux que nous pouvons aider. Le nombre de personnes que nous pouvons aider est loin d’être aussi élevé que certains le voudraient.

Mais peu importe, la pression migratoire risque de continuer à augmenter en flèche dans les années qui viennent. Qu’allons-nous faire face à elle?

Questions dérangeantes

Cette question n’est qu’une des questions dérangeantes que pose la nouvelle urgence climatique. D’autres doivent être posées.

Par-exemple, les petits villages reculés, en bordure de forêt, sont-ils viables si la forêt autour d’eux brûle tous les 20 ou 30 ans ?

Les propriétés situées dans les zones sujettes aux incendies, aux tornades ou aux tempêtes extrêmes sont-elles encore assurables? Les gouvernements doivent-ils consacrer leurs ressources à les protéger? Sera-t-il possible de continuer à entretenir un réseau de routes aussi étendu que celui du Québec?

Par-ailleurs, si l’on veut inciter les gens à habiter davantage dans les villes, est-il bien raisonnable de continuer à construire de petits logements, avec des plafonds bas, alors que le travail à la maison augmente? Pourquoi 25 ans après la crise du verglas, dans les villes et les villages, la plus grande partie des fils d’Hydro-Québec n’est-elle toujours pas enterrée? Pourquoi le réseau de voies ferrées est-il aussi peu étendu et aussi mal en point?

Audace

Mais qui aura l’audace de dire à certaines populations qu’elles doivent quitter leur village? Qui osera réglementer les promoteurs immobiliers assoiffés de profit rapide? Qui enverra un message dur aux immigrants illégaux? Qui remettra en question notre mode de vie? Probablement personne parmi les politiciens actuels susceptibles d’être élus.

Nous sommes donc condamnés à subir de plus en plus les effets des changements climatiques et à prendre des demi-mesures, jusqu’à ce qu’un point de rupture soit atteint.

Quel gaspillage de vies humaines, de temps et d’argent.