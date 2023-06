«Cole, c’est un gars d’équipe» -Kent Hughes au sujet de son nouveau contrat

BUFFALO | Kent Hughes a réglé un gros dossier avant de s’attaquer aux nombreuses entrevues avec les meilleurs espoirs pour le repêchage au camp d’évaluation de la LNH (combine). Il a enraciné Cole Caufield à Montréal pour les huit prochaines saisons en lui offrant un pacte de 62,8 millions (7,85 millions en moyenne).

• À lire aussi: Dossier Matvei Michkov: trop de drapeaux rouges

• À lire aussi: Repêchage LNH: Ryan Leonard, l’espoir que Kent Hughes compare aux frères Tkachuk

À sa rencontre avec les journalistes au KeyBank Arena de Buffalo, Hughes a glissé quelques mots pour une première fois sur cette nouvelle entente.

Le directeur général du Canadien a confirmé les informations de Pat Brisson, l’agent de Caufield, comme quoi le contrat du capitaine Nick Suzuki servait de plafond à 7,875 millions.

« C’était un facteur pour nous, dans ce contexte, a reconnu Hughes. C’est un joueur qui sort de son contrat de recrue. Il a signé un contrat à long terme. Les données vont toujours changer. Mais c’était important pour nous (de ne pas dépasser le salaire de Suzuki).

« Cole, c’est un gars d’équipe, a-t-il poursuivi. Le contrat représentait sa valeur sur le marché. Cole voulait être à Montréal à long terme. »

Détruire un préjugé

Caufield portera donc l’uniforme du CH jusqu’à la fin de la saison 2030-2031. Dans le cas de Suzuki, il restera sept autres saisons à son entente (2029-2030).

Hughes a ainsi sécurisé l’avenir de son noyau à l’attaque pour très longtemps.

« On voulait du long terme, a-t-il expliqué. J’entends souvent dire que les joueurs ne veulent pas jouer à Montréal. Je ne me fais pas dire ça par des joueurs ou des agents. Mais on l’entend souvent. »

« C’était peut-être vrai dans le passé, mais je ne suis pas d’accord. Les joueurs sont contents quand ils sont dans un bon contexte et qu’ils jouent du bon hockey. C’est important pour nous. Cole voulait être là et c’est un message aux autres que les bons joueurs de partout veulent jouer à Montréal. »