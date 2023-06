Connor Bedard dévoile les aspects qu’il travaillera pendant l’été

Connor Bedard souhaite devenir un joueur très dangereux devant le filet et il affirme qu'il portera une attention particulière à cet aspect pendant la saison morte.

C'est ce qu’il a mentionné jeudi devant les membres des médias en marge du Combine de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pour ce faire, il a souligné qu’il allait mettre les bouchées doubles dans le gymnase durant l'été.

«Mon objectif est de passer au prochain niveau. Que ça se produise ou non, je ferai tout ce que je peux dans le gymnase et sur la glace pour que ça fonctionne. Ce que je pourrais faire, c'est de marquer ou de créer plus d'occasions autour du filet. C'est là où beaucoup de buts se marquent. J'ai été meilleur dans cet aspect qu'à l'âge de 16 ans. J'ai marqué plus de buts dans cette zone, mais je pense que si vous voulez marquer des buts au plus haut niveau, c'est là que vous devez aller. Je ne dis pas que je n'y vais pas, mais j'ai peut-être un peu plus de finesse et je marque plus de buts», a-t-il souligné jeudi devant les journalistes, par le biais de propos rapportées sur le site NHL.com.

Le hockey sur patins à roulettes

Le meilleur espoir en Amérique du Nord selon la Centrale de recrutement de la LNH prévoit également perfectionner ses habiletés en jouant au roller hockey durant l’été.

«Je joue depuis longtemps et c'est une bonne ligue. Nous avons de bons joueurs et c'est très compétitif. C'est plaisant de faire cet exercice durant l'été. C'est amusant et ça te permet d'être créatif, ce qui est bien quand tu reviens sur la glace.»

Celui qui a reçu trois trophées la semaine dernière au gala de la Ligue canadienne de hockey (LCH) est arrivé à Buffalo mardi. Il va rencontrer cinq formations du circuit Bettman, en plus de se soumettre à une batterie de tests physiques au cours des journées de vendredi et samedi. Il a eu un entretien mercredi avec les détenteurs de la première sélection au prochain repêchage, les Blackhawks de Chicago.