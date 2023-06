Créons une force militaire dédiée aux changements climatiques

Pensiez-vous un jour entendre le premier ministre du Québec dire qu’on va laisser brûler un village québécois?

L’aveu de François Legault démontre que nous avons perdu le contrôle sur les feux de forêt cette année.

Partout au Canada, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées depuis le début du printemps. Et on ne sait pas encore pendant combien de temps.

Le début d’un temps nouveau

Malheureusement, c’est le prélude d’un avenir inquiétant.

La science est claire: à moyen et long terme, il y aura plus de feux de forêt et ils seront plus intenses.

La température va augmenter, entraînant des périodes de sécheresse plus longues.

Le verglas, les vents forts et les insectes ravageurs qui peuvent survivre aux hivers plus doux vont aussi augmenter la quantité de bois morts – du carburant pour les feux.

Oui, la quantité de précipitations va aussi augmenter au Canada. On le voit avec les inondations.

Par contre, selon Ouranos, cela ne compensera pas «l’augmentation des températures» qui va entraîner «des conditions plus sèches favorisant l’assèchement des combustibles, l’allumage des feux et une intensification des régimes de feux».

Ceux qui refusent de voir que les canicules, les feux et les inondations vont s’intensifier et qui refusent d’agir se battent pour un monde très inquiétant qui va nous coûter cher.

Un message que certains conservateurs à Ottawa devraient garder en tête.

Lutter contre les changements climatiques est loin d’être suffisant.

Il faut, comme l’a admis le premier ministre Legault, accélérer notre adaptation aux changements climatiques.

Pour les feux, il faudra renouveler notre flotte d’avions-citernes, former et embaucher plus de personnel. Il faudra aussi revoir notre gestion du territoire et le code du bâtiment.

Une nouvelle armée

Depuis quelques années, les forces armées canadiennes ont été appelées à intervenir à de nombreuses reprises, ici au pays, pour venir en aide aux populations sinistrées.

Mais les militaires ne sont pas toujours prêts. Dans le cas des feux de forêt, ils ont dû suivre une formation accélérée avant de pouvoir prêter main-forte aux pompiers.

Un autre problème: les Forces peinent à recruter. Au moins, en ce moment, nos militaires ne sont pas déployés en grand nombre à l’étranger pour une mission comme l’Afghanistan.

«Je ne crois pas qu’on est prêt à répondre de manière régulière à ce qui s’en vient», me disait Bruno Charbonneau, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean.

Il est temps que les Forces armées canadiennes se dotent d’une unité dédiée uniquement aux catastrophes naturelles.

Cette unité pourrait se préparer, se pratiquer et intervenir efficacement et rapidement un peu partout au pays.

Cela nécessiterait un changement de philosophie parce que ce ne serait plus un rôle de combat.

Les forces armées ont des avantages organisationnels et de l’expérience depuis 2010. Ceci nous permettrait de déployer cette unité plus rapidement et de s’équiper... ce qui peut être assez long au Canada.