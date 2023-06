BUSSIÈRES, Jeannette Belleau



Au CHSLD de Limoilou, le 12 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jeannette Belleau, épouse de feu monsieur Henri Bussières, fille de feu monsieur Ludger Belleau et de feu dame Marie-Anna Guay. Originaire de Saint-Étienne-de-Lauzon, elle demeurait à Beauport.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Richard Morency), Thérèse (Jean Hallé), Johanne (Bertrand Blouin) et Marie (Serge Pichette); ses petits-enfants : Kathleen (Éric Couillard), Cynthia, Jason, François (Rachèle Bélanger), Andrée-Anne (Ottavio DiSotto), Yannick (Stéphanie Therien) et Gabriel (Manuella Corredor); ses arrière-petits-enfants : Judith, Ève-Marie, Frédérique, Olivier, Eva, Eliana, Eli et Ana; ses soeurs et son frère : Liliane (feu Noël Bussières), Berthe (Renaud Baril), Claire (feu Jean-Guy Bussières) et Réal (Lucille Laroche). Madame Belleau est allée rejoindre son époux Henri, son petit-fils Kevin, sa soeur Gilberte (feu Louis-Philippe Boulay), ses frères : Adrien (feu Stella Lamontagne) et Lionel (feu Adrienne Morneau) ainsi que toute sa belle-famille Bussières, qui l'ont précédé dans la mort. La famille recevra les condoléances le samedi 10 juin 2023 de 18h00 à 22h00 etde 8h30 à 10h30, àLes cendres de madame Belleau seront déposées au columbarium de La Seigneurie où elle reposera auprès de son époux. La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de Jeannette Belleau Bussières le dimanche 11 juin 2023 à 10h30. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/74504. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de La Résidence des Chutes, ainsi que le personnel soignant du 4eme étage au CHLSD de Limoilou, pour les excellents services reçus. Un remerciement tout particulier au Dr Yves Bédard, pour toutes ces années de bons soins et de bienveillance envers madame Belleau. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein, https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don ainsi qu'à la Fondation des maladies du coeur et AVC du Canada, https://www.coeuretavc.ca/abaissé