BERNIER, Louise

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mai 2023 à l'âge de 81 ans est décédée, entourée de ses proches, Mme Louise Bernier, épouse de feu M. Marcel Lamontagne et fille de feu Jean Bernier et de feu Hélène Mackenzie. Elle demeurait à St-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances àà compter de 11h.suivies de la mise en niche de l'urne au columbarium du cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Mathieu Benoit) et Benoit; ses petits-enfants : Clara et Etienne Benoit; elle était la soeur de : Jean-Guy (feu Louise Rondeau), feu Fabiola, Michelle (Alain Desjardins) Alain (Majella Gosselin); la soeur par alliance de : Denise Bernier, feu Hélène Bernier (Benoit Cantin). De la famille Lamontagne, elle était la belle-soeur de : feu Michel (Martine Turcotte), feu Andrée (René Ouellette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux amis et anciens collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement des proches aidants de Bellechasse, https://www.rpab.ca/faire-un-don/.