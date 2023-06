COUTURIER, Lise



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 12 mai 2023, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédée madame Lise Couturier, fille de feu madame Émilienne Lavoie et de feu monsieur Henri Couturier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation par la suite. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jacques Gauvin, feu Jean-Marie Chamberland; ses enfants : Karine (Sylvain Duval) et Eric (Guylaine Carrier); ses petits-enfants : Jean-Maxime, Magaly (Zachary Bernard), Jean-Christophe, Mélody, Maëlie, Émilie, Roxanne, Sébastien, Philippe, Yan et Chloé; ses arrière-petits-enfants : Emrick, Kaylie, Lia-May, Mavrick, Mattéo et Liv; son frère feu Jacques Couturier, ses soeurs de coeur : Linda et Lucie; enfants du conjoint(e) : Julie (Jonathan Gravel) et Chantal (Luc Gervais), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant et les médecins du département des soins palliatifs de l'hôpital St-Francois d'Assise.