GAGNÉ, Marthe



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Marthe Gagné, survenu à Québec le 22 mai 2023. Elle était la fille de feu Thérèse Morissette et de feu Moïse Gagné. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Denis Godbout), Claude (Johanne Lafleur), Michel et Manon (Luc Rivard); ses petits-enfants : Sébastien, Patrick, Jean-François, Maxime et Lily Rose; ses arrière-petits-enfants : Eva, Léa, Emma, Léo-Midas; ses frères et ses sœurs : Claude (Micheline Dubé), Nicole (Mario Gagné), Lise (Yves Drolet) et André (Claire Blouin); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs amies très chères : Carole Lavoie, Pauline Bolduc, Cécile Demers et Sonia Fournier leur présence et leur bons soins ont été appréciés. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du 2e étage du CHUL ainsi qu'à son médecin de famille Dre Louise Boulianne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.159907992.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.