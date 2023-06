Debra Messing se rappelle que l'ancien président de NBC voulait qu'elle ait de plus «gros seins»

Debra Messing a révélé que l'ancien président de NBC voulait qu'elle ait de plus «gros seins» sur le tournage de Will & Grace.

Lors du spécial The Impact of Will & Grace: 25 Years Later, la comédienne a révélé que le président de la chaîne de l'époque a tout fait pour que son personnage de la populaire sitcom, la décoratrice d'intérieur Grace Adler, change quelque peu physiquement. «Lors du tout premier essayage, ils avaient des blancs de poulet pour augmenter mon tour de poitrine. Je n’étais pas fan du tout de ce concept dans son intégralité. J’ai donc répondu "Je n’ai pas besoin de ça"», a-t-elle déclaré, comme le relaye People.

L'actrice d'Along Came Polly n'a rien lâché. «Ils m'ont répondu: "C'est le président de la chaîne qui le dit", et j'ai répondu: "Eh bien, qu'il vienne ici et qu'il me le dise en face".»

Will & Grace a été diffusée de 1998 à 2006. La série est ensuite revenue à heure de grande écoute pour trois saisons supplémentaires, de 2017 à 2020, avec Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally et Sean Hayes. L'actrice avait précédemment déclaré à propos de la reprise: «C'était un cadeau pour nous tous de nous familiariser à nouveau avec tous ces personnages en tant que personnes d'âge moyen (confrontées à des problèmes d'âge moyen).»