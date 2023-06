Dès le 13 juin: le percutant documentaire «Je vous salue salope» sur Vrai

Des femmes se font traiter de tous les noms sur le web. Pute, grosse, suceuse, aucun qualificatif ne semble trop fort quand certains veulent les rabaisser.

Elles se font aussi menacer. D’agression physique, de viol, de meurtre, comme si tout était permis sur la toile, surtout quand on ne montre pas son visage et/ou qu’on a recours à un faux nom.

Le percutant et nécessaire documentaire de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist Je vous salue salope: la misogynie au temps du numérique débarque sur Vrai à compter du mardi 13 juin pour nous montrer l'ampleur de ce fléau. Champion du box-office en 2022 dans le créneau du documentaire, il est présenté en exclusivité sur la plateforme de Vidéotron.

Avec ses airs de thriller psychologique, Je vous salue salope suit plusieurs femmes victimes d’intimidation et de violence gratuite, deux calamités omniprésentes dans la sphère virtuelle.

Les deux réalisatrices, qui signent aussi le scénario, montrent les assauts numériques dont font notamment les frais Laura Boldrini, ex-présidente du parlement italien; Kiah Morris, ex-représentante démocrate américaine; Marion Séclin, comédienne et Youtubeuse française; et Donna Zuckerberg, spécialiste des cyberviolences faites aux femmes et soeur du fondateur de Facebook.

Clermont-Dion et Maroist s’intéressent aussi à Glen Canning, dont la fille Rehtaeh Parsons s’est suicidée le 7 avril 2013 après avoir été cyber intimidée à la suite d’un viol collectif. Les agresseurs avaient partagé une photo de l’agression.

Prendre la parole pour faire changer la donne

Les intervenants ont en commun de vouloir prendre la parole pour que cesse toute cette haine. Ils réclament «une vaste responsabilisation» de la part de ceux qui diffusent cette hostilité, des agresseurs jusqu’aux géants numériques, en passant par les gouvernements.

Produit par La Ruelle Films, le documentaire Je vous salue salope: la misogynie au temps du numérique sera disponible à compter du 13 juin sur Vrai.