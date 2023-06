Deux suspects arrêtés après une poursuite policière

Deux hommes âgés de la vingtaine ont été arrêtés après une poursuite policière à Laval dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les policiers ont tenté d’intercepter un véhicule près du stationnement de l’hôtel Sheraton, un lieu qui serait considéré comme une place névralgique pour le vol de véhicules.

Ce faisant, à l’approche de policiers, le conducteur du véhicule aurait démarré en trombe, déclenchant aussitôt une poursuite policière sur l’autoroute 15 en direction nord.

Dans la fuite, l’automobiliste aurait ensuite tenté de semer les policiers en reprenant la même autoroute mais en direction sud, a indiqué un porte-parole du Service de police de Laval.

À un certain moment, le véhicule a heurté une bordure en ciment de l’autoroute, ce qui a provoqué deux crevaisons de ses deux pneus avant, a précisé le SPL.

Le suspect a continué tout de même sa fuite avec les deux pneus crevés, avant de s’immobiliser en plein milieu de la chaussée entre l’autoroute 440 et le boulevard Saint-Martin.

Le conducteur et son passager ont rapidement été arrêtés par les policiers et seront rencontrés plus tard par les enquêteurs qui vont tenter de voir s’il s’agissait d’un véhicule volé ou non.