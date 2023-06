Disparu après une promenade à vélo à Saint-Lazare

Une famille de Saint-Lazare cherche désespérément depuis plusieurs semaines un membre de la fratrie, âgé de 36 ans, disparu sans effets personnels ni même son portefeuille, après une randonnée à vélo.

«On se sent perdus et désemparés par ce qui se passe dans notre famille. On est tous très proches les uns des autres. Le petit hamster n’arrête pas de tourner dans nos têtes», laisse tomber Liza Baboolal.

Photo Courtoisie

Le 18 mai dernier, son plus jeune frère, Kevin Baboolal, n’est jamais revenu de la longue promenade à vélo qu’il a l’habitude de faire dans les pistes cyclables du coin durant ses journées de congé.

Liza Baboolal est la dernière à avoir vu son frère âgé de 36 ans. Elle vit avec lui dans leur grande maison bigénérationnelle, sur le chemin Sainte-Angélique, dont ils ont hérité après le décès de leur mère.

Il portait alors un jeans noir, un chandail à capuchon brun et beige, des lunettes fumées et un casque de vélo noir. Il a un vélo de montagne de marque Schwinn, avec une petite remorque à l’arrière.

Photo Courtoisie

«Vers 18h après le travail, je me suis rendu compte qu’il n’était toujours pas rentré, mais je n’en faisais pas de cas. Ça lui arrive de partir quelques jours avec notre cousin, et je ne suis pas toujours en train de vérifier où il est», explique-t-elle.

Pas normal

Or, les jours ont passé sans nouvelles de Kevin Baboolal. Le lundi suivant, il n’était toujours pas revenu à son travail, dans le domaine de l’entretien paysager et de la rénovation. «Ce n’était pas normal, donc j’ai appelé la police», se souvient-elle douloureusement.

«C’est une personne introvertie. Il n’a pas beaucoup d’amis et passe beaucoup de temps à la maison. Malgré cela, il aime jaser et n’est pas gêné. Il est très doux, même un peu naïf», détaille la femme de 38 ans, en précisant que son frère ne semblait pas avoir de mauvaises fréquentations.

La Sûreté du Québec a procédé à de nombreuses recherches dans le secteur. Encore la semaine dernière, les policiers ont mis sur pied un poste de commandement à Saint-Lazare. Ils ont ratissé les environs avec des chevaux et des marcheurs ainsi qu’en quad à la recherche de nouveaux indices dans un secteur boisé, mais en vain.

«Je garde espoir... mais on veut juste des réponses. En ce moment, on ne comprend pas ce qui s’est passé, et c’est ça qui est difficile», confie la sœur aînée.

Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée au 911 ou de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au + 1 800 659-4264.

Description de Kevin Baboolal

Taille : 1,70 m (5 pi 7 po)

Poids : 68 kg (150 lb)

Cheveux : Bruns

Yeux : Bruns