HABEL, Pierrette Héroux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mai 2023, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée Madame Pierrette Héroux, épouse de feu M. Paul-Émile Habel. Elle demeurait à Lotbinière et était native de Deschaillons.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Serge, Christian (Michèle Janis), Jocelyn (Anne Côté), Sylvain et ses petits-enfants : Gaétan, Camille, Frédérick, Alexandre et Nicolas, Jonathan, Sarah-Audrey et Julie ainsi que leur conjoint(e); ses 16 arrière-petits enfants. Elle était la sœur de feu Gisèle, feu Marcel (feu Lucienne Barabée), feu Raymond, feu Réal, feu Lucienne, feu André (feu Marcelle Mitchell), feu Roger (feu Réjeanne Vézina), René (Claire Vezeau), Suzanne (feu Réal Paquet), Normand (Danielle Labrèche), Lise (Réjean Lemay). Elle était la belle-sœur de feu Lucille Habel (feu Rodrigue De Grandpré), feu Adrienne Habel (Yvon H. Masse). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille adresse un merci spécial au personnel de la Résidence le Riverain de Lotbinière, au personnel de l'Hôtel Dieu de Lévis ainsi qu'au proche aidant M. Gilles Gélinas pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. SVP, compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis. Site web : fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la