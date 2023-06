LALIBERTÉ, Roger



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 28 mai 2023, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roger Laliberté, époux de madame Murielle Roberge. Il était le fils de feu dame Juliette Marcoux et de feu monsieur Roland Laliberté. Il demeurait à Québec.La famille y recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à 12 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Eric (Carmen Jomphe); son petit-fils Zack; ses soeurs Louise (feu Jacques Talbot) et Colette (feu Jean-Guy Tremblay), son frère Robert (Hélène Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Yvette (feu Adrien Spahr) et le beau-frère de feu Ghislaine (feu Pierre Viau), feu Réjean (Maryse Hébert), feu Serge.