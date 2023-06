LAMARRE, Nicole Gadoury



À sa résidence, le 23 mai 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Nicole Gadoury, épouse de monsieur Jean-Marie Lamarre et fille de feu monsieur Marcel Gadoury et de feu madame Anette Lessard. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Gadoury laisse dans le deuil, outre son cher époux, sa fille chérie Jeannine (Serge Bernier); sa belle-mère Rita Couturier (feu Benoit Lamarre); ses frères et soeurs adorés de la famille Gadoury: Pierrette (feu Roger Cloutier), Denise (Réal Tremblay), Robert (Louisette Audet), feu René (Hélène Potvin) et feu Marcelle (feu Bruno Lafond) ainsi que plusieurs neveux et nièces bien-aimés, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à ses voisins Daniel et Josée pour leur présence et soutien. La famille recevra les condoléances