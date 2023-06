GAGNON, Laurent



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 21 mai 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Laurent Gagnon, époux de madame Pierrette Lemieux, fils de feu monsieur Jules Gagnon et de feu madame Simone Thivierge. Il demeurait à Neuville. Monsieur Gagnon était retraité de la CNESST. La famille recevra les condoléances auMonsieur Gagnon laisse dans le deuil outre son épouse, les enfants de son épouse : Dominic Martineau (Stéfanie Laliberté) et leurs enfants Camille et Émilie Martineau; Cathy Martineau et sa fille Carolanne Marchand; ses frères : Marc-André (Noëlla Bizier), Guy (Mignone Plante), sa soeur Lise ainsi que les membres de la famille Lemieux, sa tante Suzanne Blais Thivierge, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca