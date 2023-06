ROY, Roch



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 6 mai 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Roch Roy, époux de madame Mireille Dumont. Il était le fils de feu monsieur Edmour Roy et de feu madame Elzire Imbeault. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille, Sonya; ses deux petites-filles : Rosemary et Sandrine; ses frères et sœurs : Aline (Robert Malo), feu Joseph, feu Normand, (feu Ghislaine Tremblay), feu Albert (feu Claire Rochette), feu Normande (Roger Hilderley), Gisèle (Jean-Yves Dugas) et Lise (Jean-Pierre Vittoz). Il laisse dans le deuil également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumont : feu Madeleine (feu Mauril Pineau) et Louiselle ainsi de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 10 h à 11 h 30 auLes cendres de monsieur Roy seront déposées au cimetière de Notre-Dame-de-l'Annonciation (1625, rue Notre-Dame, à l'arrière de l'église, L'Ancienne-Lorette) par la suite à 12h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec (Accueil - Fondation des Sourds du Québec). Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôpital Saint-François-d 'Assise ainsi qu'au personnel de la résidence Vice Versa de Vanier pour tous les bons soins prodigués et pour toutes les belles années passées en leur compagnie. La famille a confié monsieur Roy au