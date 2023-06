D'AUTEUIL, Gabrielle



Au centre d'accueil St-Joseph de Lévis le 1er mars 2023, à l'âge de 90 ans et 5 mois est décédée Mme Gabrielle D'Auteuil, épouse de feu M. Adélard Jalbert et fille de feu M. Paul D'Auteuil et de feu Mme Yvonne Lebel. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Jean-de-Dieu. La famille recevra les condoléanceset de là au cimetière de Saint-Jean-de-Dieu. Mme D'Auteuil laisse dans le deuil ses enfants:Paulette, Denis et Sylvie; ses petits-enfants : Stéphanie, Jennifer, Mélinda, Kate, Kim; plusieurs arrière-petits-enfants; son frère feu André et ses sœurs : Loulou et Andréa, ainsi que les membres des familles D'Auteuil et Jalbert. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à Parkinson Québec : 560, rue Ontario E, Montréal, Qc., H2L 0B6 www.parkinsonquebec.ca Les services professionnels ont été confiée au