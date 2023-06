SAVARD, Louis



Au CHSLD Sacré-Cœur de Québec, le 13 mai 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Louis Savard, époux de Gaétane Perron. Il était le fils de feu madame Daria Julien et de feu monsieur Ernest Savard. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle et ses deux petits-fils Julien et Justin. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés : Léonard, Almas, Étiennette, Thomas-Louis, Edmour, Fernand, Julienne, Gérard, Marcel, Julien et Raoul, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères. De la famille Perron : feu Paul (Denise Bolduc), feu Marie-Claire, feu Ghislain (Yvonnie Lévesque), André (Françoise Langevin), feu Jeannine (Cyril Lapointe), Jean-Rock (Suzanne Tremblay), Daniel (Danielle Guimond), Georges (Denise Émond), Émilie (Gaétan Gaudreault), Anne (Luc Arseneault), Louis (Linda Blanchette). Il laisse aussi derrière lui de nombreux neveux, nièces, parents, confrères et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués.La famille a confié monsieur Savard au