LAVOIE, Simone



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 23 mai 2023, est décédée à l'âge de 94 ans et 9 mois, dame Simone Lavoie, épouse de feu monsieur Renel D'Anjou. Elle était la fille de feu Prudent Lavoie et de feu dame Rose Émond. Elle demeurait autrefois à Saint-Gabriel-de-Kamouraska. Les parents et ami(e)s qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à se joindre à la famille au, de 13h45 à 14h50.Les cendres seront déposées au Columbarium de la résidence funéraire et seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette, feu Richard (Jacinthe Lévesque), Gilles, Lucette (feu Reneld Lauzier), Jacquelyn (Linda Dumont), ses petits-enfants : Henrick, Mathieu, Daniel, Simon, Jonathan, Maude, Véronik, ses arrière-petits-enfants : Charlie, Maxim, Marc-Antoine, Laurence, Roxane, Sarah-Ève, Rose et Joliane. Elle était la sœur de : feu Marie-Ange, feu Raymond, feu Jeanne, feu Armand, feu Paul, Hélène, Lucille, feu Marcel, Marguerite, Camille et Claire. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Anjou, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Diabétiques-Amis du KRTB. La famille désire remercier les membres du personnel du Centre D'Anjou pour tant de générosité, de dévouement et pour la qualité des soins prodigués.