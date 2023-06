BÉDARD, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Denise Bédard, épouse de feu monsieur André Gauvin. Elle était la fille de feu dame Rita Duchesne et de feu monsieur Maurice Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son conjoint de vie Roger Carrier; ses enfants : Martine (Chantal Mainville) et Dominique (Sheila Gagnon); ses petits-enfants : Stéphanie Mainville (Sébastien Lambert), Thierry Gauvin, Rebecca Carmichael, Annabelle Gauvin et Zara Carmichael; sa sœur Johanne (René Boucher); sa filleule Mélanie Bouffard (Gerry Bacon) et ses enfants : Noémie, Alex, Océane et Joey; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, ainsi que la famille Déry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387, www.coeuretavc.ca