BOLDUC, Adrienne Leclerc



À la Résidence Myriam Bourgault, le 20 mai 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Adrienne Leclerc, épouse de feu monsieur Alphonse Bolduc. Elle était la fille de feu monsieur Émile Leclerc et de feu dame Mélina Paré. Elle demeurait à St-Adalbert. La famille accueillera parents et ami(e)sjour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Dolorès Lachance), feu André, feu Gilles (Ghislaine Chouinard), Ginette (Adélard Paré), Gisèle (Gaëtan Chabot), Micheline, Solange (Réal Noël), Michel, Chantal (Jocelyn Gonthier), Louise (Denis Poulin), Richard (Chantal Lachance), Francis (Sylvie Bercier), ses 24 petits-enfants, 39 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Germaine (feu Maurice Gonthier), feu Alphonse (feu Irène Gonthier), feu Lucienne (feu Honorius Gonthier), feu Léontine (feu François Lachance), feu Rita (feu Clément Corriveau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Myriam Bourgault, ainsi que le personnel du CLSC pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La direction a été confiée à la