LAROCHELLE, Abbé Gérard



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 26 mai 2023, à l'âge de 102 ans 6 mois, est décédé monsieur l'abbé Gérard Larochelle. Originaire de Saint-Lazare-de-Bellechasse, il était le fils de feu Joseph Larochelle et de feu Hénédine Marceau.Après ses études classiques au Collège de Lévis et au Séminaire de Saint-Victor, il fait des études en Théologie au Grand Séminaire de Québec et l'abbé Gérard est ordonné prêtre le 29 juin 1954. Il est nommé professeur au Séminaire Saint-Victor de Beauce. En 1966, il devient responsable d'un groupe d'étudiants et professeur au Séminaire Saint-Augustin de Cap-Rouge. En 1970, il est nommé Supérieur du Séminaire St-Victor. En 1975, il devient curé de la paroisse de Saint-Gervais. En 1980, il devient notaire au tribunal ecclésiastique de Québec et défenseur du lien jusqu'à la prise de sa retraite. L'abbé Gérard a également été vicaire-économe et vicaire-substitut à la paroisse de St-Lazare.où la famille vous accueillera à compter de 12h. L'inhumation se fera au cimetière paroissial immédiatement après les funérailles. Les funérailles seront présidées par Mgr Gaétan Proulx, O.S.M., Évêque émérite du diocèse de Gaspé. Il laisse dans le deuil ses frères : Jean-Marie, marianiste, Louis (Gemma Trahan), Léonard (Hélène Bélanger). Il est allé rejoindre ses parents et ses frères et sœurs décédés : Amarilda (Joseph Goupil), Adrienne (Roger Lord), Antonio, Laurianne (Robert Morin), Maurice (Bertha O'Rourke), Robert, Thérèse (Dominique Côté), Raoul (Noëlla Laverdière), Marius. Georgette (René Lamontagne) Il laisse aussi de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Fonds Famille Hénédine-Marceau et Joseph-Larochelle. S.V.P. libeller le chèque à Fondation Québec Philanthrope pour le fonds Marceau-Larochelle et l'envoyer à 1040 avenue Belvédère bureau 100 Québec G1S 3G3. Pour un don en ligne https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/341-DIM/ou faire un don à tout autre organisme de votre choix. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Cardinal Vachon et le personnel du CLSC Beauport-Orléans pour les bons soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée à la