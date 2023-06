DAIGLE, Gisèle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Gisèle Daigle, survenu à Québec le 3 mai 2023. Elle était la fille de feu Lucienne Beaulé et de feu Marcel Daigle. Elle habitait à Québec.Madame Daigle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Lucette (feu Émile Bourget), Michel (Céline Caron), Raymond (Nicole St-Pierre), Ginette, Réjean et Sylvie; sa filleule Katy et son filleul Frédérick, ainsi que plusieurs neveux, nièces, ami(e)s, cousins et cousines. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son frère et ses sœurs : André (Lisette Borgia), Denyse et Nicole. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666.https://fondation-iucpq.org/je-donne/https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.