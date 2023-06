GARAND, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 24 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Garand, époux de feu dame Lorraine Fortier. Né à Richer, Manitoba le 6 juin 1933, il était le fils de feu dame Eugénie Perreault et de feu monsieur Victor Garand. Il demeurait à Ste-Famille I.O.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Monsieur Garand, qui fut agent de la Gendarmerie royale du Canada, laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Josée Potvin), Roch (Nancy Gendron), Bernard, Réjean (Annie Senneville); ses petits-enfants : Catherine, Marie-Hélène, Geneviève, Gabrielle, Émilie, Pier-Luc, Camille, Emmanuelle, Frédérique, Anthony, Michelle, Angélica, Alicia; ses 11 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Thérèse (feu Lionel Carrière), Irène, Colette (Hubert Mangin); son frère Denis; une sœur de cœur Chantal; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier : feu Lorenzo (Louise Paquet), feu Georgette (Simon Parent), Régine (Jacques Paré), Gisèle (Yves Boulanger), Renald (Monique Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Les funérailles sont sous la direction de :