COTNOIR, Darcy



Au Centre-d'hébergement Sainte-Brigid's Home, le 16 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Darcy Cotnoir, époux de feu dame Bernice Bowles. Il était le fils de feu dame Mary-Bell Dupuis et de feu monsieur Henri Cotnoir. Il demeurait à Shannon.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses fils : Hugh (Louise Tanguay), Keith (Monique Desjardins), Eric et Cory (Stephanie Lacroix); ses petits-enfants : Valery, Anthony, Keith-William et Marilyne-Elizabeth; ses arrière-petits-enfants : Mahély et Élysa; sa sœur Constance (Michel Deblois); sa nièce France Deblois; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bowles ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre-d'hébergement Sainte-Brigid's Home pour la qualité des soins offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.