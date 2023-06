MILLAIRE, Monique



Au Centre hospitalier de Chicoutimi, le 20 mai 2023, est décédée à l'âge de 82 ans, madame Monique Millaire, épouse de feu monsieur Claude Brault. Elle était la fille de feu Jean Millaire et de feu Annette Paquet.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Les cendres seront déposées dans le columbarium auprès de son époux. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Daniel Brault, Normand Brault (Lysanne Dugré), Sylvie Brault (Richard Breton), Chantal Brault (Yves Baker); son frère Michel Millaire (Micheline Langlois); ses petits-enfants : Simon, Cindy, Mélissa, Marie-Soleil, Marie-Pier, Shaun, Philippe et Jean-Benoît; 6 arrière-petits-enfants; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Une pensée spéciale pour trois amies qu'elle appelait ses anges : son ex-belle-fille Lynda Grenier, Lise Grenon de Châteauguay et Soeur Mona des Soeurs du Bon Pasteur de Chicoutimi.